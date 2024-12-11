С 1 июля вырастут зарплаты дворников в Петербурге

Дворники будут получать ежемесячно 65,2 тыс. рублей.

В Петербурге с 1 июля поднимут заработную плату дворникам и механизаторам. Первые будут получать 65,2 тыс. рублей, вторые – 99 тыс. рублей, пишет "Бриф24", ссылаясь на вице-губернатора Евгения Разумишкина.

Ранее занятые в подрядных организациях и управляющих компаниях работники зарабатывали порядка 36 тыс. рублей. Так, их доход вырастет на 77%.

Зарплаты механизаторов тоже значительно увеличились. В 2024 году они получали 61 тыс. рублей, позже оклад подняли до 82 тыс. рублей. По мнению городской администрации, изменения помогут привлечь новых сотрудников и улучшить качество уборки.

Ранее мы рассказывали о том, что эксперты перечислили профессии с наибольшим ростом зарплат в Петербурге.

Фото: пресс-служба Жилищного комитета Петербурга