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С 1 июля вырастут зарплаты дворников в Петербурге
Сегодня, 15:37
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С 1 июля вырастут зарплаты дворников в Петербурге

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Дворники будут получать ежемесячно 65,2 тыс. рублей.

В Петербурге с 1 июля поднимут заработную плату дворникам и механизаторам. Первые будут получать 65,2 тыс. рублей, вторые – 99 тыс. рублей, пишет "Бриф24", ссылаясь на вице-губернатора Евгения Разумишкина. 

Ранее занятые в подрядных организациях и управляющих компаниях работники зарабатывали порядка 36 тыс. рублей. Так, их доход вырастет на 77%. 

Зарплаты механизаторов тоже значительно увеличились. В 2024 году они получали 61 тыс. рублей, позже оклад подняли до 82 тыс. рублей. По мнению городской администрации, изменения помогут привлечь новых сотрудников и улучшить качество уборки. 

Ранее мы рассказывали о том, что эксперты перечислили профессии с наибольшим ростом зарплат в Петербурге. 

Фото: пресс-служба Жилищного комитета Петербурга

Теги: дворники, зарплата, механизаторы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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