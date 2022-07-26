В Петербурге ожидается дефицит дворников и других работников ЖКХ

Две главные проблемы ЖКХ: недофинансирование и дефицит кадров.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о возможном кадровом кризисе в сфере жилищно-коммунального хозяйства города из-за низких зарплат дворников и недофинансирования отрасли. Выступая на Всероссийском форуме по капитальному ремонту и эксплуатации жилищного фонда, он подчеркнул, что игнорирование проблемы может привести к тому, что через 2-3 года некому будет обслуживать городские территории.

По словам Беглова, финансирование и привлечение кадров — два ключевых направления, требующих немедленного решения. Он отметил, что современные технологии не смогут решить проблему, если не будет обеспечено достаточное финансирование отрасли и повышение заработной платы.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржцам напомнили о последнем наводнении 25 лет назад.

Фото:Piter.TV