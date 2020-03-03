Дырявая крыша и плесень: жители Васильевского острова борются с последствиями пожара

В доме №13 на Железноводской улице на 4 этаже в августе произошел пожар, который значительно повредил кровлю здания.

Жители Васильевского острова бьют тревогу: каждый день они вынуждены бороться с плесенью и протечками. В доме №13 на Железноводской улице на 4 этаже в августе произошел пожар, который значительно повредил кровлю здания. Из-за перегоревших деревянных балок крышу признали аварийной, в любой момент она может обрушиться.

Был пожар, вызывали семь нарядов МЧС. Представляете семь пожарных машин тушили порядка двух часов. Спасибо, что не рванул газ, это было невыразимое счастье! Мы остались в тот момент без газа, света, без телевидения, интернета – все оборудование сгорело. Татьяна Нелизанова, жительница дома №13 на Железноводской улице

После пожара на чердаке повредились инженерные системы, в том числе трубы – при подаче горячей воды затопило квартиру. Осенью крыша постоянно протекает – влага накапливается внутри дома и проступает в виде плесени на стенах.

Я знаю, что с 4 этажа соседка Галина, пожилая женщина, она бегала с тазиками и до сих пор можно наблюдать баночки, бутылочки, которые они подставляют и после сами выливают воду, потому что все течет. Там метровые дыры практически в самой крыше. Мария Поликарпова, жительница дома №13 на Железноводской улице

Многие семьи вынуждены делать ремонт квартир за свой счет, так как жить с детьми в сырости невозможно. На мольбы граждан отремонтировать крышу управляющая компания не ответила, а направила в администрацию района.

От управляющей компании никаких действия не было кроме того, что они там убрали, накрыли брезентом кусочек кровли – обычной клеенкой, которая протекает. Управляющая компания нас все время отсылала и говорила, что они ничего не обязаны делать, а обязана администрация. В администрации на этот год бюджета нет, они нам обещали только в мае 2022 года. Юлия Синкевич, жительница дома №13 на Железноводской улице

Жители обеспокоены: дом пора готовить к зимнему периоду, однако крыша до сих пор в дырах. Людям пообещали, что администрация Васильевского района обязует управляющую компанию провести временный ремонт кровли.

Видео, фото: Piter TV