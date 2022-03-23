Жители дома на Загородном проспекте не могут добиться уборки опасного двора

Управляющая компания не следит за состоянием редкого двора: там устроили свалку строительного мусора и каток.

Жители Центрального района просят привести в порядок уникальный двор-курдонер на Загородном проспекте, 21-23. Местные жалуются на бездействие управляющей компании "Евро Сити": территорию во дворе посыпали песком за зиму всего 3 раза. Из-за неубранного снега жители с трудом заходили в парадные, теперь люди падают на льду и получают травмы.

Сейчас подтаяло, стало где-то получше, но кругом лужи, и бугры такие: чуть зазевался (по работе приходится поглядывать, куда дальше идти) и либо в лужу попал, либо обо что-то споткнулся. Алексей Рудаков, почтальон Центрального района

Дворник ни с лопатой, ни с метлой здесь не появляется – только за февраль жители оставили 8 заявок, чтобы отколотили лед. В доме часто ведутся ремонтные работы, и весь строительный мусор складируется во дворе прямо на асфальте.

Я пытался звонить в управляющую компанию с просьбой повести баннер о том, что складирование крупногабаритного мусора запрещено. Мне ответили: это должны делать сами жильцы. Дворники УК не смотрят за этим, видимо, управляющей компании нравится тратить отдельные деньги на вывоз этого мусора. Юрий Егоркин, местный житель

Неоднократно жители просили установить ворота на въезде во двор, чтобы изолировать дом от посторонних людей и машин.

Мне сказали, что это невозможно сделать по каким-то федеральным постановлениям: не сможет заехать скорая помощь или вывоз мусора, хотя мусорные баки дворники обычно выкатывают за ворота. Но это решается очень просто: ставится электронный замок, и жителям выдают ключи. Юрий Егоркин, местный житель

В доходного доме 1905 года постройки часто возникают проблемы с водоснабжением и отоплением. Почти на неделю до нового года отключили холодную воду, причину объяснили так: бездомные открыли дверь в подвал и водопровод замерз.

Да, у нас был очень плохой напор воды, а поскольку у нас не централизованная горячая вода, а газовые колонки, то горячей воды тоже нет. Это проблема долго решалась, и, действительно, все свалили на бомжей. И они были там, но я не понимаю, почему за этим тоже не следят. Маргарита Головнева, местная жительница

Также дом числился в программе капремонта с 2017 по 2019 годы, однако реставрацию выполнят до 2035 года. С фасада продолжает падать штукатурка – жители просят управляющую организацию решать проблемы дома и парадного двора.

Видео, фото: Piter.TV, архив жителей