Петербуржцам напомнили о последнем наводнении 25 лет назад

Корабль, сорвавшийся с якоря, разрушил несколько гранитных плит на набережной Невы.

Сегодня исполняется 25 лет со дня последнего крупного наводнения в Санкт-Петербурге в XX веке. Как сообщает пресс-служба Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС), 30 ноября 1999 года уровень воды в Неве поднялся на 262 сантиметра выше ординара, значительно превысив критическую отметку.

Шквальный ветер скоростью до 32 м/с вызвал масштабные разрушения: падение деревьев, повреждение линий электропередачи, сбои в работе транспорта, затопление станций метро и подвалов зданий, в том числе Эрмитажа и Русского музея. Были повреждены коммуникации, корабли сорвались с якоря, светофоры отключились.

В настоящее время Санкт-Петербург защищён от подобных катастроф благодаря Комплексу защитных сооружений, введённому в эксплуатацию в 2011 году. С момента запуска КЗС предотвратил 36 наводнений, 15 из которых представляли серьёзную опасность для города.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржцы столкнутся с магнитными бурями в последний день ноября.

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