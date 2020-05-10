Петербуржцы столкнутся с магнитными бурями в последний день ноября

Первые возмущения магнитного поля были отмечены во второй половине ночи.

Сегодня ночью, 30 ноября, началась слабая магнитная буря. Индекс геомагнитной активности достиг отметки "5", что соответствует слабому уровню бури. Об этом сообщил ведущий специалист центра "ФОБОС" Михаил Леус

По его словам, причиной бури, скорее всего, стало попадание Земли в поток быстрого солнечного ветра, а не недавние солнечные вспышки (последняя произошла 25 ноября). Ожидается, что буря будет непродолжительной и не очень сильной, максимум — средней интенсивности.

Прогностические центры ранее предсказывали более сильные магнитные бури 29 ноября, а на 30 ноября прогнозировали лишь неустойчивое геомагнитное поле. Последняя значительная магнитная буря наблюдалась 10 ноября.

Ранее Piter.TV сообщал, что синоптик рассказал о погоде в Петербурге и Ленобласти.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"