Зима не торопится: синоптик о погоде в Петербурге и Ленобласти

Погода в Санкт-Петербурге останется мягкой до конца недели, но циклоны принесут перемены уже в начале декабря.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что атмосферный фронт ушел на восток Ленинградской области. В городе существенных осадков не ожидается, а температура остается близкой к +5 градусам. Лишь местами возможен слабый дождь.

На востоке Ленобласти погода отличается. Там фиксируются осадки в виде снега, в Тихвине сформировался снежный покров до 5 см. Температура воздуха около 0, а ночью сохраняется слабый минус.

Прогноз до выходных

В пятницу осадки на востоке прекратятся, а температура повысится до +2 градусов. На выходных с приходом нового циклона в Петербурге и области усилится западный ветер, а осадки снова затронут восточные районы в виде мокрого снега. В городе дневная температура составит +3…+5 градусов.

Декабрь принесет зиму

По прогнозам, зимняя погода вернется в середине следующей недели. Ожидается снег и отрицательные температуры, но синоптики советуют следить за изменениями атмосферных процессов.

Фото: pxhere