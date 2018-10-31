Что произошло в Петербурге 31 октября: фото и видео

Специально для вас Piter.tv подготовил традиционную вечернюю подборку происшествий в городе на Неве.

Первый снег растаял, а вместе с этим сократилось и количество крупных ДТП на дорогах Петербурга и Ленинградской области. Однако в Северной столице 31 октября не обошлось без нескольких крупных пожаров. Также среда, к сожалению, выдалась богатой на происшествия с детьми и подростками. В городе зафиксировано несколько отравлений и найдено тело пропавшего накануне юноши. Еше один школьник пропал без вести

Все ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге 31 октября:

1. В Кронштадте ночью горел тир. Данному ЧП был присвоен повышенный уровень сложности. огонь мог распространиться на близлежащие здания. По словам очевидцев, в огне оказался тир. На месте работали почти 50 пожарных, они ликвидировали возгорание, пострадавших нет.

2. На проспекте Передовиков загорелась автостоянка. По словам очевидцев, сначала что-то взорвалось и потом загорелось. Пока что не удалось точно выяснить, что могло гореть, но на место приехали оперативно сотрудники пожарной службы, огонь ликвидировали, о пострадавших пока что ничего не сообщается.

3. В Петербурге двухлетняя девочка отравилась каплями для носа. девочка жила с родителями в квартире на Дунайском проспекте. Около полудня мать закапала ребенку большую дозу "Називина". Передозировка этим препаратом может вызвать нарушение сердечного ритма, повышение давления, тошноту и одышку.

4. Мать избила на Бородинской улице двухлетнюю дочь. В седьмом часу вечера во вторник, 30 октября, малышку привезли в Детскую больницу №19 имени Раухфуса. Девочку забрали из квартиры на Бородинской улице, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушиб мягких тканей головы.

5. В Петербурге командир выстрелил в курсанта МВД из винтовки. В здании на улице Лётчика Пилютова после учебных стрельб командир отделения чистил снайперскую винтовку. Мужчина случайно нажал на спусковой крючок, и курсант, находившийся рядом, получил огнестрельное ранение в плечо. Молодого человека отвезли в больницу

6. Недавно пропавший в Луге 16-летний подросток обнаружен мертвым. Артем Кутепов был найден в одном километре от вокзала, где ранее нашли гитару мальчика. По предворительной версии, 16-летний подросток уснул в минусовую температуру, в результате переохлаждения ребенок скончался. Его тело располагалось спиной к калитке, на голове был надет капюшон. Также медики утверждают, что следов насильственной смерти выявлено не было.

7. На Дальневосточном проспекте загорелся автосервис. По информации ГУ МЧС по Петербургу, возгорание произошло на участке в 20 квадратных метров. Пожар случился около гаражей. Огромные клубы дыма заметны на Октябрьской набережной.

8. Из воды у Мариинки спасли утопающего. На кадрах видно, что люди толпятся у бортика экскурсионного парохода, который идет по Крюкову каналу. За бортом находится человек, которому кидают спасательный круг. Мужчина цепляется за него и его благополучно вытаскивают на борт. Как он там оказался, история умалчивает.

9. В Петербурге ищут пропавшего 13-летнего ребенка. Мальчик ушел из дома на в 19:30 и до сих пор не вернулся домой, на связь не выходит. Мальчик выглядит на свой возраст, рост - 152 сантиметра, короткие прямые русые волосы, голубые глаза. Он ушел в темно-синей куртке, темных штанах и белых кроссовках.

10. На Обводном канале горит завод Металлист. Возгорание произошло на складе, площадь которого составляет 70 квадратных метров. На место оперативно прибыли сотрудники пожарной службы.