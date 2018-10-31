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В Кронштадте ночью горели склад и тир

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Пожар на Флотской улице, дом 4 в Кронштадтском районе вспыхнул около десяти часов вечера 30 октября.

Ночью в Кронштадте ликвидировали пожар на складе. Данному ЧП был присвоен повышенный уровень сложности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Пожар на Флотской улице, дом 4 в Кронштадтском районе вспыхнул около десяти часов вечера 30 октября. Загорелтсь отходы, повышенный уровень сложности был присвоен из-за того, что огонь мог распространиться на близлежащие здания. По словам очевидцев, огонь все же перекинулся и на тир, который находился в непосредственной близости. На месте работали почти 50 пожарных, они ликвидировали возгорание, пострадавших нет.

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Фото и видео: Piter.TV

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Теги: кронштадт , пожар , склад
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия Картина дня

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