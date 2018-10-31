Видео из Италии: В Савоне пожар уничтожил полторы сотни Maserati

В сети опубликовано видео пожара, в котором дотла выгорело 150 дорогих автомобилей.

В пожаре сгорело 150 люксовых машин, и десятки автомобилей попроще.

Сообщается, что пожар возник на автомобильной стоянке в порту, где машины готовились отправиться в страны Ближнего востока. Из-за наводнения, вызванного стихией, в порту произошло короткое замыкание, и начался пожар. Машины взрывались и горели одна за другой. В результате огонь уничтожил около 150 люксовых Maserati, а также легковые и грузовые автомобили попроще.

Накануне Piter.TV сообщал и публиковал видео, как в Калининском районе Санкт-Петербурга сгорела BMV.

Видео: Twitter/Vigili del Fuoco