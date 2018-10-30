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Ночью в Калининском районе сгорела машина

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В сети опубликованы фото и видео с места происшествия.

Сегодня ночью на Маршала Блюхера сгорел автомобиль, второй автомобиль выгорел частично.

МЧС РФ по Санкт-Петербургу сообщают, что  в диспетчерскую службу города в 1.30 поступил сигнал о возгорании автомобиля по адресу Кондратьевский проспект, д.63, корп.2. В группе ВКонтакте ДТП и ЧП Санкт-Петербурга сообщается, что машина горела по адресу Маршала Блюхера, 25.

Прибывшие на место пожарные быстро справились с возгоранием, но автомобиль БМВ спасти не удалось. Также МЧС сообщает, что у припаркованного рядом "Ниссан" обгорели детали кузова.

Видео и фото: ВК, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

 

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Теги: видео момента , горит машина , жесть , новости спб , сгорел автомобиль
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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