Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 12:23
0
nastya960
94
Код вставки плеера

Из воды у Мариинки спасли утопающего

0
 
 

Помощь пришла с борта эксурсионного парохода.

В Петербурге у здания Мариинского театра туристы на теплоходе помогли спасти тонущего человека. Об этом сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург.

На кадрах видно, что люди толпятся у бортика экскурсионного парохода, который идет по Крюкову каналу. За бортом находится человек, которому кидают спасательный круг. Мужчина цепляется за него и его благополучно вытаскивают на борт. 

Ранее на Piter.TV: Героическое спасение Булочки из Фонтанки попало на видео.

Фото и видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ ВК

Все новости района
Теги: крюков канал , мариинка
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5