Из воды у Мариинки спасли утопающего

Помощь пришла с борта эксурсионного парохода.

В Петербурге у здания Мариинского театра туристы на теплоходе помогли спасти тонущего человека. Об этом сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург.

На кадрах видно, что люди толпятся у бортика экскурсионного парохода, который идет по Крюкову каналу. За бортом находится человек, которому кидают спасательный круг. Мужчина цепляется за него и его благополучно вытаскивают на борт.

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Фото и видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ ВК