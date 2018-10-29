Героическое спасение Булочки из Фонтанки попало на видео

Очевидец снял на видео спасение собаки и ее хозяина из Фонтанки.

В минувшее воскресенье парень спас собаку и ее хозяина из Фонтанки.

Сообщается, что щенок по кличке Булочка упал с Горсткина моста в Фонтанку. Хозяин собаки бросился спасать щенка из ледяной воды, которую уносило течением на середину реки. Мужчина смог добраться до собаки, но ледяная вода сделала свое дело, мужчина потерял силы и мог бы утонуть. Но ему на помощь бросился в воду молодой высокий парень в зеленой шапочке.

В итоге и Булочка, и мужчина были спасены. Хозяин собаки через соцсети ищет своего спасителя.

Видео: ВК, Илья Лебедько