Уникальная спасательная операция в Австралии: Дрон спас тонущих подростков и снял это на видео

Появилось видео спасательной операции, которое снял беспилотник, спасший тонущих подростков.

Недавно Piter.TV опубликовал видео с одного из Багамских островов, где квадрокоптер спас мальчика от акул. В том случае оператор, управляющий беспилотником, увидел двух акул, которые приближались к ребенку и предупредил маленького купальщика. Мальчик успел благополучно выскочить на берег.

Сегодня Piter.TV публикует видео из Австралии, снятое беспилотником, который спас двух подростков, которых штормовыми волнами унесло в океан. Подростков 16 и 17 лет вынесло сильной волной в бушующее море. К тонущим ребятам было трудно подобраться из-за волнения в океане. Тогда спасатели решили применить новые технологии. Они отправили к ребятам беспилотник. Тот сбросил обессиленным подросткам надувное плавсредство, чтобы те могли немного отдохнуть и подплыть чуть ближе к берегу. Дрон был оснащен видеокамерой и снял всю операцию на видео. В итоге подростки были спасены.

Сообщается, что это первый случай в Мире, когда дрон оснащенный плавсредством использовался для спасения утопающих.

Видео: Westpac Little Ripper