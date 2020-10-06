В Кингисеппском районе полицейский спас двоих из горящей квартиры

Пострадавшие находились без сознания.

В деревне Большая Пустомержка Кингисеппского района Ленобласти отметили геройский поступок сотрудника полиции Андрея Богданова. 53-летний майор вынес на руках из горящей квартиры двух людей, которые находились без сознания. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и ЛО.

Пожар разгорелся в одной из квартир трехэтажного дома на Молодежной улице 7 марта. В этом же доме живет Богданов. Он вошел в горящее жилище и вынес оттуда 48-летнюю женщину и 56-летнего мужчину.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте происшествия. Из дома эвакуировали людей.

Ранее мы писали, что после пожара в квартире на Карпинского нашли обгоревшее тело пенсионерки.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по городу и ЛО