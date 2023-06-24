Футболист Денис Грибахо погиб в Крыму, спасая девушку во время шторма

В «нулевых» он был достаточно известным спортсменом на Урале.

Бывший игрок ФК "Синара" Денис Грибахо утонул в Крыму, пытаясь спасти девушку во время шторма в море. Мужчина не смог выбраться из воды из-за сильного течения, сообщила пресс-служба "Пляжный Рай Фрунзе"".

Трагический случай произошел 29 августа на пляже Фрунзе в Сакском районе. По словам очевидцев, девушка отправилась кататься на сапборде во время шторма. Грибахо сумел добраться до туристки и вытолкнуть её в сторону берега, однако сам мужчина утонул.

По словам очевидцев, спортсмену не дали вернуться на сушу волнение и переутомление. Сильное течение унесло мужчину, позже его тело в 300 метрах от берега обнаружили спасатели. Девушка, которую спас Грибахо, могла зайти в воду в состоянии алкогольного опьянения. После случившегося она села в машину и уехала с пляжа.

У погибшего остались жена и трое детей. Последние десять лет Денис Грибахо жил с семьей в Крыму.

Ранее мы сообщали, что житель Петербурга спас жизнь 11-летнему ребёнку, который получил удар током на пляже.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)