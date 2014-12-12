  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:01
159
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

МЧС спасло более 1,7 тысячи человек после разрушения Каховской ГЭС

0 0

Сотрудники ведомства доставили в зону подтопления порядка 75 тонн продуктов питания и 30 тонн бутилизированной воды.

Сотрудничи МЧС спасло более 1,7 тысячи человек после разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что с начала операции были спасены 1736 человек, из них 165 детей. Кроме того, МЧС доставило в зону подтопления порядка 75 тонн продуктов питания и 30 тонн бутилизированной воды. К ликвидации последствий разрушения ГЭС привлечены 795 человек и 344 единицы техники.

Ранее МИД заявил, что Киев должен ответить за разрушение Каховской ГЭС.

Видео: МЧС России

Теги: каховская гэс, мчс россии, спасение людей
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии