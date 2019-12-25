После пожара в квартире на Карпинского нашли обгоревшее тело пенсионерки

В среду, 10 марта, в Калининском районе Петербурга произошел пожар. На третьем этаже дома №34 на улице Карпинского воспламенилась двухкомнатная квартира. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
Пожар разгорелся в квартире площадью 43 квадратных метра. Там горела обстановка на кухне. При входе в туалет спасатели обнаружили обугленное тело женщины с обгоревшей одеждой. На вид погибшей 65 лет.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее на Дачном проспекте заметили горящую машину.
Фото: ВКонтакте / Наш дом — Гражданка | Калининский район | СПб
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