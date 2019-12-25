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После пожара в квартире на Карпинского нашли обгоревшее тело пенсионерки
Сегодня, 15:37
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Alena_Zinovieva

После пожара в квартире на Карпинского нашли обгоревшее тело пенсионерки

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В двухкомнатной квартире воспламенилась кухня.

В среду, 10 марта, в Калининском районе Петербурга произошел пожар. На третьем этаже дома №34 на улице Карпинского воспламенилась двухкомнатная квартира. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Пожар разгорелся в квартире площадью 43 квадратных метра. Там горела обстановка на кухне. При входе в туалет спасатели обнаружили обугленное тело женщины с обгоревшей одеждой. На вид погибшей 65 лет.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее на Дачном проспекте заметили горящую машину.

Фото: ВКонтакте / Наш дом — Гражданка | Калининский район | СПб

Теги: пожар в квартире, труп пенсионерки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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