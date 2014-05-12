На Дачном проспекте заметили горящую машину

Достоверной информации о причинах и пострадавших в пожаре пока нет.

Вечером во вторник, 9 марта, на Дачном проспекте заметили пожар: горел легковой автомобиль. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Прибывшие пожарные оперативно справились с возгоранием и последствиями пожара. Угрозы передачи огня на соседние объекты не было. Что именно послужило причиной пожара, неизвестно. Также нет информации о состоянии водителя и были ли внутри пассажиры.

Ранее мы писали, что на перекрестке Курляндской и Циолковского столкнулись две иномарки.

Фото носит иллюстративный характер: Piter.TV