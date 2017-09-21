Видео: на перекрестке Курляндской и Циолковского столкнулись две иномарки

Достоверной информации о состоянии водителей пока нет.

Днем во вторник, 9 марта, камеры видеонаблюдения на пересечении улиц Курляндской и Циолковского зафиксировали момент аварии, сообщил источник в правоохранительных органах.

Редакция Piter.TV ознакомилась с кадрами инцидента. Судить о том, кто виноват в данном происшествии, затруднительно: в поле зрения не попадают светофоры и знаки, кроме пешеходного перехода и отвернутого от камеры круглого знака. Можно с уверенностью сказать, что это не знаки "Уступи дорогу" и "Главная дорога". Вероятно, один из участников хотел "проскочить" перекресток.

Пострадал ли кто-то, неизвестно.

Ранее мы писали, что жительница Петербурга подозревает в поджоге своей машины управляющую компанию.

Видео: Piter.TV