В Петербурге командир выстрелил в курсанта МВД из винтовки

Во вторник, 30 октября, в Петербургском университете Министерства внутренних дел России произошёл серьёзный инцидент. Об этом сообщает "78 канал".
В здании на улице Лётчика Пилютова после учебных стрельб командир отделения чистил снайперскую винтовку. Мужчина случайно нажал на спусковой крючок, и курсант, находившийся рядом, получил огнестрельное ранение в плечо. Молодого человека отвезли в больницу.
В университете МВД сообщили, что инцидент произошел по неосторожности. Сейчас курсант находится в больнице, и его здоровью ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали троих оружейников из Санкт-Петербурга и Петрозаводска.
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