В Петербурге командир выстрелил в курсанта МВД из винтовки

Мужчина случайно нажал на спусковой крючок, и молодой человек, находившийся рядом, получил огнестрельное ранение в плечо.

Во вторник, 30 октября, в Петербургском университете Министерства внутренних дел России произошёл серьёзный инцидент. Об этом сообщает "78 канал".

В здании на улице Лётчика Пилютова после учебных стрельб командир отделения чистил снайперскую винтовку. Мужчина случайно нажал на спусковой крючок, и курсант, находившийся рядом, получил огнестрельное ранение в плечо. Молодого человека отвезли в больницу.

В университете МВД сообщили, что инцидент произошел по неосторожности. Сейчас курсант находится в больнице, и его здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали троих оружейников из Санкт-Петербурга и Петрозаводска.

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