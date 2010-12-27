Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Петербурге командир выстрелил в курсанта МВД из винтовки
Сегодня, 11:19
0
alexandra08
326

В Петербурге командир выстрелил в курсанта МВД из винтовки

0
 
 

Мужчина случайно нажал на спусковой крючок, и молодой человек, находившийся рядом, получил огнестрельное ранение в плечо.

Во вторник, 30 октября, в Петербургском университете Министерства внутренних дел России произошёл серьёзный инцидент. Об этом сообщает "78 канал".

В здании на улице Лётчика Пилютова после учебных стрельб командир отделения чистил снайперскую винтовку. Мужчина случайно нажал на спусковой крючок, и курсант, находившийся рядом, получил огнестрельное ранение в плечо. Молодого человека отвезли в больницу.

В университете МВД сообщили, что инцидент произошел по неосторожности. Сейчас курсант находится в больнице, и его здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали троих оружейников из Санкт-Петербурга и Петрозаводска.

Фото: pixabay.com

Теги: курсант мвд , мвд , огнестрельное ранение в плечо , ранение в плечо
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5