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Суд Петербурга рассмотрит дело об убийстве курсанта МВД в Приморском районе
Сегодня, 18:04
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Суд Петербурга рассмотрит дело об убийстве курсанта МВД в Приморском районе

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Трагедия произошла в феврале 2014 года.

Городской суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Антона Головырцева, обвиняемого в убийстве курсанта петербургского университета МВД в 2014 году. Об этом 1 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов. 

В середине августа этого года региональный Следственный комитет РФ завершил расследование убийства. По версии следствия, в 2014 году Головырцев решил убить представителя власти из-за ненависти к правоохранительным органам. Выбор его пал на сотрудника полиции. Из станции метро "Комендантский проспект" 18 февраля вышел курсант петербургского университета МВД. После Головырцев выстрелил из пистолета курсанту в голову. 

На тот момент он проживал в Петербурге, сдавая родительскую квартиру в аренду. Мужчина нигде не работал и не учился. Он увлекался экстремистской литературой, оружием и стрельбой. Ранее, в 2010 году, мужчина купил себе газовый пистолет, который "научил" стрелять боевыми патронами. Именно этим пистолетом мужчина совершил преступление. 

Ранее мы писали, что следователи нашли виновника убийства 12-летней давности.

Фото: Piter.tv

Теги: курсант мвд, суд, убийство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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