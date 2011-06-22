Суд Петербурга рассмотрит дело об убийстве курсанта МВД в Приморском районе

Трагедия произошла в феврале 2014 года.

Городской суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Антона Головырцева, обвиняемого в убийстве курсанта петербургского университета МВД в 2014 году. Об этом 1 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов.

В середине августа этого года региональный Следственный комитет РФ завершил расследование убийства. По версии следствия, в 2014 году Головырцев решил убить представителя власти из-за ненависти к правоохранительным органам. Выбор его пал на сотрудника полиции. Из станции метро "Комендантский проспект" 18 февраля вышел курсант петербургского университета МВД. После Головырцев выстрелил из пистолета курсанту в голову.

На тот момент он проживал в Петербурге, сдавая родительскую квартиру в аренду. Мужчина нигде не работал и не учился. Он увлекался экстремистской литературой, оружием и стрельбой. Ранее, в 2010 году, мужчина купил себе газовый пистолет, который "научил" стрелять боевыми патронами. Именно этим пистолетом мужчина совершил преступление.

Ранее мы писали, что следователи нашли виновника убийства 12-летней давности.

Фото: Piter.tv