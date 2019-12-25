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СК завершил расследование убийства курсанта петербургского университета МВД
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СК завершил расследование убийства курсанта петербургского университета МВД

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Обвиняемому дали 19,5 лет колонии строгого режима. 

Региональный Следственный комитет завершил расследование уголовного дела после убийства курсанта Санкт-Петербургского университета МВД. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе ведомства. 

В убийстве, произошедшем в 2014 году, обвиняется 33-летний петербуржец Антон Головырцев. На тот момент он проживал в Петербурге, сдавая родительскую квартиру в аренду. Мужчине нигде не работал и не учился. Он увлекался экстремистской литературой, оружием и стрельбой. Ранее, в 2010 году, мужчина купил себе газовый пистолет, который "научил" стрелять боевыми патронами. Именно этим пистолетом мужчина совершил преступление. 

В 2014 году он решил убить представителя власти из-за ненависти к правоохранительным органам. Выбор его пал на сотрудника полиции. Из станции метро "Комендантский проспект" 18 февраля вышел курсант петербургского университета МВД. После Головырцев выстрелил из пистолета курсанту в голову. 

Мужчина и ранее совершал несколько тяжких преступлений. В 2015 году он и его соучастник установили взрывное устройство на ступеньке стационарного поста ГИБДД, расположенного на пересечении Каменноостровского проспекта и набережной реки Малой Невки, и  в районе расположения стационарного поста, обслуживаемого сотрудниками отдельного батальона №4 УГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. 

Ранее мы писали, что следователи нашли виновника убийства 12-летней давности.

Фото: Следственный комитет России

Теги: курсант, мвд, следственный комитет, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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