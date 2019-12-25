СК завершил расследование убийства курсанта петербургского университета МВД

Обвиняемому дали 19,5 лет колонии строгого режима.

Региональный Следственный комитет завершил расследование уголовного дела после убийства курсанта Санкт-Петербургского университета МВД. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

В убийстве, произошедшем в 2014 году, обвиняется 33-летний петербуржец Антон Головырцев. На тот момент он проживал в Петербурге, сдавая родительскую квартиру в аренду. Мужчине нигде не работал и не учился. Он увлекался экстремистской литературой, оружием и стрельбой. Ранее, в 2010 году, мужчина купил себе газовый пистолет, который "научил" стрелять боевыми патронами. Именно этим пистолетом мужчина совершил преступление.

В 2014 году он решил убить представителя власти из-за ненависти к правоохранительным органам. Выбор его пал на сотрудника полиции. Из станции метро "Комендантский проспект" 18 февраля вышел курсант петербургского университета МВД. После Головырцев выстрелил из пистолета курсанту в голову.

Мужчина и ранее совершал несколько тяжких преступлений. В 2015 году он и его соучастник установили взрывное устройство на ступеньке стационарного поста ГИБДД, расположенного на пересечении Каменноостровского проспекта и набережной реки Малой Невки, и в районе расположения стационарного поста, обслуживаемого сотрудниками отдельного батальона №4 УГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Ранее мы писали, что следователи нашли виновника убийства 12-летней давности.

Фото: Следственный комитет России