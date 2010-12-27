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В Петербурге ищут пропавшего 13-летнего ребенка
Сегодня, 12:51
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nastya960
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В Петербурге ищут пропавшего 13-летнего ребенка

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Мальчик ушел из дома 5 октября в 19:30.

Полиция Френзенского района разыскивает 13-летнего Ивана Тануркова, который пропал еще в начале месяца, 5 октября. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге С.Ю. Агапитовой.

Мальчик ушел из дома на в 19:30 и до сих пор не вернулся домой, на связь не выходит. Мальчик выглядит на свой возраст, рост - 152 сантиметра, короткие прямые русые волосы, голубые глаза. Он ушел в темно-синей куртке, темных штанах и белых кроссовках. 

Ранее на Piter.TV: Недавно пропавший в Луге 16-летний подросток обнаружен мертвым.

 

 


 

Теги: агапитова , пропал ребенок
Категории: Лента новостей Новости СПб

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