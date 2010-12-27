Недавно пропавший в Луге 16-летний подросток обнаружен мертвым

Волонтеры нашли тело пропавшего мальчика на участке заброшенного дома. Ребенок умер от переохлаждения.

Тело ребенка, пропавшего 27-ого октября, обнаружили в районе заброшенного здания на улице Смоленской. Об этом сообщает сетевое издание "Соловей.инфо" со ссылкой на правоохранительные источники.

Артем Кутепов был найден в одном километре от вокзала, где ранее нашли гитару мальчика. По предворительной версии, 16-летний подросток уснул в минусовую температуру, в результате переохлаждения ребенок скончался. Его тело располагалось спиной к калитке, на голове был надет капюшон. Также медики утверждают, что следов насильственной смерти выявлено не было.

Напомним, ранее мы писали, что 27-ого октября подросток ушел из дома на улице Софьи Перовской в городе Луга, после чего так и не вернулся. В поисках подростка были задействованы порядка 50 волонтеров.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства гибели мальчика.

Источник: сетевое издание "Соловей.инфо"