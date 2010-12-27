В Луге возбудили уголовное дело после исчезновения 16-летнего подростка

В настоящее время в поисках мальчика задействованы около 50 человек.

В минувшую субботу, днем 27 октября, в Ленобласти пропал 16-летний Кутепов Артем. Об этом сообщает информационное издание "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.

По информации правоохранительных органов, подросток ушел из дома на улице Софьи Перовской в городе Луга, после чего так и не вернулся. Об этом полицейским 28 октября сообщила мать пропавшего мальчика. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствие полагает, что юноша мог стать жертвой преступления. В его поисках задействованы более 50 спасателей, полицейских и добровольцев. Всем, кто владеет информацией о местонахождении подростка, необходимо обращаться по телефонам: 8(813-72)50-888, 8(813-72)50-860.

Последний раз подростка видели в районе туннеля, ведущего к железной дороге. Приметы мальчика следующие: рост примерно 178 см (сутулится), прическа короткая с ярко выраженной длинной челкой. На момент исчезновения был одет в синее пальто на оранжевой подкладке. На голове была серая темная кепка.

Телефон матери (Дарья) - 8(904)611-62-60

Источник: "Росбалт"