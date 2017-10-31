Что случилось в Петербурге сегодня, 31 октября?

Происшествия Петербурга за 31 октября: что случилось в Питере сегодня? Канал Piter.TV предлагает обзор всех ДТП и ЧП Санкт-Петербурга за вторник, 31 октября.

Последний день октября в Санкт-Петербурге получился насыщенным на криминальные происшествия и ДТП. Видимо, осенняя хандра и плохое состояние дорог неизбежно выливаются в "черные события". Наш портал предлагает вашему вниманию обзор самых важных происшествий в спб за 31 октября.

Происшествия в Петербурге сегодня, 31 октября

1. Поврежденная труба залила отдел в ТРК "Питер Радуга". В Петербурге часто рвутся трубы и теплотрассы. Впрочем, обычно это происходит на улицах, автомобильных дорогах или в жилых дворах. На этот раз прорыв трубы произошел в крупном торговом центре. В ТРК "Питер Радуга" холодная вода залила целый отдел, а потом вылилась в общее пространство этажа. Это напугало покупателей, которые стали обходить место прорыва стороной. Впрочем, зеваки не ленились и выкладывали в социальные сети фото и видео с места прорыва.

2. Появилось видео пожара на проспекте Юрия Гагарина. Эту бы воду из торгового центра, да на юг Петербурга на проспект Юрия Гагарина. Здесь в 16 часов дня вспыхнул мощный пожар на территории старого общежития. Несколько квартир на 4-м этаже выгорели полностью, пожарным пришлось использовать лестницы для тушения пожара. По предварительным данным, в этом пожаре обошлось без жертв. А вот видео с места ЧП получились пугающими.

3. Участника смертельного ДТП с Солтаном приговорили к 4,5 годам колонии. Мы не могли пройти мимо этого суда по резонансному делу о ДТП в котором погиб один из самых популярных в Петербурге депутатов - Павел Солтан. Всеволожский суд наконец-то вынес приговор водителю, который выехал на встречку в тот злополучный день. Его действия унесли жизни Павла Солтана и его супруги. Сам Дмитрий Изотов тоже пострадал. Но к физическим травмам мужчины теперь добавился и судебный срок: 4.5 года колонии общего режима. Достаточный это приговор или слишком мягкий - решать вам.

4. В Ладожском озере пропал молодой рыбак: мужчину ищут вторые сутки. В 5 часов утра 29 октября молодой петербуржец по имени Юрий перевалился через борт судна на Ладожском озере. С тех пор мужчину никто не видел. На озере и его побережье ведется поисковая операция. Родные верят, что 28-летний мужчина мог выжить и просят помощи у местных жителей и рыбаков.

ДТП в Санкт-Петербурга за 31 октября: фото и видео

В Петербурге продолжается вечный "день жестянщика". Петербуржцы не спешат "переобуваться" на зимнюю резину и не рассчитывают тормозной путь на скользкой дороге. Как следствие - волна ДТП по всему городу. Вот три самых запоминающихся аварии за 31 октября.

1. История с душком: на полосе КАД потеряли биотуалет. Начнем с забавной новости. Мы привыкли к трагическим событиям на КАД. Но на этот раз здесь не сталкивались фуры и не переворачивались легковушки. Просто какой-то большегруз выронил из кузова биотуалет. "Голубая кабинка" пролежала на крайней левой полосе несколько часов и серьезно мешала проезду транспортных средств. К счастью, никто из водителей не въехал в эту опасную преграду.

2. На Народной улице перевернулась ГАЗель. А вот тут уже классический осенний перевертыш. Мокрый асфальт, крупный груз, высокая скорость - как результат мини-грузовик оказался на боку посреди проезжей части.

3. На Мужества трамвай снова сошел с рельсов. Этот трамвай тоже не удержался на своем пути. Второй день подряд в Петербурге "рогатые" выпрыгивают с рельс на проезжую часть. Брачный сезон? Веселые водители? Совпадение? В любом случае, в октябре трамваи превратились из общественного транспорта в источник повышенной опасности.