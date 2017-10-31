Поврежденная труба залила отдел в ТРК "Питер Радуга"

Потоп произошел вечером во вторник, 31 октября, в ТРК "Питер Радуга" в Московском районе.

Во вторник, 31 октября, ЧП произошло в торгово-развлекательном комплексе "Питер Радуга" в Московском районе. Коммунальная авария испортила работу одного из отделов. Прорванная труба привела к потопу. От поврежденного трубопровода досталось магазину Mothercare.

У нас прорвало трубу в одном из подсобных помещений. Последствия уже ликвидированы бригадой уборщиц и охранниками. Представители ТРК "Питер Радуга"

Также сообщается, что в данный момент торгово-развлекательный комплекс работает в штатном режиме.