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Поврежденная труба залила отдел в ТРК "Питер Радуга"

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Потоп произошел вечером во вторник, 31 октября, в ТРК "Питер Радуга" в Московском районе.

Во вторник, 31 октября, ЧП произошло в торгово-развлекательном комплексе "Питер Радуга" в Московском районе. Коммунальная авария испортила работу одного из отделов. Прорванная труба привела к потопу. От поврежденного трубопровода досталось магазину Mothercare.

У нас прорвало трубу в одном из подсобных помещений. Последствия уже ликвидированы бригадой уборщиц и охранниками.

Представители ТРК "Питер Радуга"

Также сообщается, что в данный момент торгово-развлекательный комплекс работает в штатном режиме.

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Теги: коммунальная авария , новости питера , новости спб , происшествия спб
Категории: Картина дня Происшествия

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