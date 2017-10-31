Участника смертельного ДТП с Солтаном приговорили к 4,5 годам колонии

Всеволожский городской суд Ленинградской области вынес приговор участники ДТП, в котором погибли вице-спикер ЗакСа Павел Солтан и его супруга.

Петербуржца Дмитрия Изотова признали виновным в гибели депутата и вице-спикера Законодательного собрания Петербурга Павла Солтана и его супруги. Всеволожский городской суд Ленинградской области вынес приговор по делу о смертельном ДТП на трассе между Парголово и Огоньками. Судья посчитала доказанным факт выезда подозреваемого на встречную полосу, что и спровоцировало аварию.

Изотова приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски от приемной дочери Солтана и его брата. Девушка получила 2,5 миллиона, а мужчина – 800 тысяч рублей. Водителя также лишили права управлять машиной на три года.

Ранее Piter.tv сообщал, что прокуратура просит четыре года колонии обвиняемого в смерти вице-спикера ЗакСа Солтана.

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