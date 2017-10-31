Сайт погибшего вице-спикера ЗакСа атаковали проститутки

Павел Солтан погиб в аварии на Выборгском шоссе Ленобласти 14 августа 2016 года.

Официальный сайт депутата Павла Солтана, погибшего в августе 2016 года, теперь предоставляет информацию о женщинах легкого поведения. Об этом сообщает издание "Невские новости". Жрицы любви, представленные на ресурсе, являются жительницами Екатеринбурга.

Вице-спикер ЗакСа Павел Солтан погиб в аварии на Выборгском шоссе Ленобласти 14 августа 2016 года. Далее в больнице скончалась супруга депутата. Долгое время официальный сайт депутата, pavelsoltan.ru, продолжал работать. Однако недавно на нем появились материалы 18 +. Теперь вместо информации о Солтане там опубликован прейскурант интим-услуг некоторых жительниц Екатеринбурга.

Отметим, что Павел Солтан не имел ни рук, ни ног. Он потерял конечности в 20 лет - он попал под электричку. Автомобилем депутат управлял при помощи протезов и его водительский стаж депутата превышал 20 лет. Авария случилась на небольшом повороте, где Солтану было трудно справиться с управлением. Mercedes депутата столкнулся с Toyota.

Фото: Павел Солтан / ВК.