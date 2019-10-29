Детскому центру восстановительной медицины присвоят имя Павла Солтана

Уточняется, что решение принято Топономической комиссией Петербурга.

Депутат ЗакСа Петербурга Алексей Цивилев сообщил порталу 78.ru, что детскому центру восстановительной медицины и реабилитации № 3 присвоят имя трагически погибшего депутата Законодательного Собрания Петербурга Павла Солтана.

Отмечается, что решение было принято в марте этого года на одном из заседаний Топономической комиссии Петербурга, которое состоялось еще до карантинных мер из-за коронавируса.

При жизни Солтан активно помогал развитию этого детского центра., с идеей назвать учреждение в честь него выступило само руководство центра. Алексей Цивилев предположил, что губернатор Петербурга Александр Беглов уже принял решение об утверждении нового имени центра, нужно только сделать памятную табличку.

Напомним, в августе 2016 года в результате лобового столкновения погиб заместитель председателя Законодательного собрания Петербурга Павел Солтан. ДТП произошло около 18 часов на 43 км автодороги Парголово-Огоньки.

В юности Павел Солтан в результате трагического несчастного случая лишился кистей рук и ног - не заметил приближавшуюся электричку. Однако, несмотря на то что, его физические возможности оказались ограничены, он водил автомобиль и, как свидетельствуют данные ГИБДД, не имел за 28 лет водительского стажа ни одного попадания в аварию. В Законодательном собрании Петербурга Павел Солтан работал с 1998 года, с 2007-го был заместителем председателя палаты, кроме того, был членом координационного совета по делам инвалидов при губернаторе Санкт-Петербурга.

Петербуржца Дмитрия Изотова признали виновным в гибели депутата и вице-спикера Законодательного собрания Петербурга Павла Солтана и его супруги. Всеволожский городской суд Ленинградской области вынес приговор по делу о смертельном ДТП на трассе между Парголово и Огоньками. Судья посчитала доказанным факт выезда подозреваемого на встречную полосу, что и спровоцировало аварию.

Изотова приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении.

Фото: "ВКонтакте" / Павел Солтан