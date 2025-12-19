Цивилёв предложил обязать готовить курьерский транспорт к зиме

Курьеров хотят защитить стандартами для езды по снегу и гололёду.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилёв выступил с инициативой о введении обязательных стандартов зимней подготовки курьерского транспорта, чтобы снизить риски травматизма и дорожно-транспортных происшествий.

Алексей Цивилёв направил обращение президенту Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России Александру Митюкову. В нем он предложил закрепить обязательные требования к техническому состоянию курьерского транспорта в зимний период. Основанием для инициативы стали обращения курьеров, которые сообщили об отсутствии у электровелосипедов и другого используемого транспорта зимнего оснащения. Речь идет прежде всего о специальных шинах, обеспечивающих сцепление с дорогой в условиях снега и гололёда.

По словам депутата, эксплуатация курьерского транспорта без сезонной подготовки создает угрозу безопасности самих работников, пешеходов и других участников дорожного движения. Это также может приводить к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий и случаев производственного травматизма.

Алексей Цивилёв указал, что при оформлении курьеров по гражданско-правовым договорам ответственность за техническое состояние транспорта фактически возлагается на самих работников. В результате курьеры вынуждены использовать неподготовленные средства передвижения в сложных погодных условиях. В связи с этим депутат предложил начать обсуждение разработки единых отраслевых стандартов сезонной подготовки курьерского транспорта.

Фото: freepik