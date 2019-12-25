Трое петербуржцев предстанут перед судом за организацию притонов для занятий проституцией

Незаконный бизнес существовал с августа 2023 года по август 2024 года.

В Петербурге в суд направили уголовное дело об организации притонов для занятия проституцией. Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 51-летнего мужчины и двух женщин – 52 и 49 лет. Они обвиняются по ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией).

По версии следствия, в период с августа 2023 года по август 2024 года обвиняемые организовали систематическое занятие проституцией другими лицами по адресам клиентов, а также в притонах, работавших в съемных квартирах на 12-ой Красноармейской улице и 4-ой линии В.О.

Обвиняемый подыскивал девушек, организовывал предоставление ими услуг в помещениях притонов или доставлял их к клиентам на служебном автомобиле, а также размещал рекламу в соцсетях в целях продвижения нелегального бизнеса.

Две женщины являлись администраторами заведений, собирали денежные средства, закупали товары, используемые в незаконной деятельности, и осуществляли другие управленческие функции по содержанию притонов.

В отношении 11 девушек, оказывавших услуги интимного характера, составлены протоколы по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией). За свои услуги они получали от клиентов от 3 до 5 тысяч рублей, 50% из которых отдавали обвиняемым.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд.

В мае 2025 года в Петербурге ликвидировали сеть интим-салонов.

Фото: Piter.tv