В Петербурге ликвидировали сеть интим-салонов

Притоны работали с 2022 года и располагались по пяти адресам.

В Петербурге ликвидировали криминальный бизнес сети салонов, в которых оказывались интимные услуги. Задержаны двенадцать организаторов – в их числе старший администратор и ее подчиненные, "инкассатор", водители, системный администратор и SMM-специалистка. Подробности об этом деле рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Притоны работали с 2022 года и располагались по пяти адресам: на Комендантском проспекте, на улице Коллонтай, на проспекте Большевиков, на улице Кропоткина и на 11-й линии Васильевского острова.

В месяц притоны приносили более 2 млн рублей прибыли, половина из которых шла на хозяйственные нужды, аренду и зарплату персоналу, а вторая – на обогащение организаторов.

В борделях и в домах у подозреваемых полицейские изъяли денежные средства, мобильные телефоны, электронные носители информации и рукописные "платежные ведомости", прайс-листы.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией).

Помимо организаторов на местах задержаны 15 девушек в возрасте от 22 до 46 лет, непосредственно оказывавших интим-услуги. Они привлечены к административной ответственности по статье 6.11 КоАП РФ.

Пятеро фигурантов находятся под подпиской о невыезде, еще нескольким подозреваемым запретили определенные действия. Водителям и одному из администраторов, 65-летней женщине, избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее в городе Волжском закрыли массажный салон, где подростки оказывали интим-услуги.

Видео: МВД по СПб и ЛО