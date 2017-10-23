Прокуратура просит четыре года колонии обвиняемого в смерти вице-спикера ЗакСа Солтана

На прениях по делу о ДТП, в котором погибли вице-спикер Законодательного собрания Павла Солтана и его жена, прокуратура потребовала четыре года для обвиняемого.

В понедельник, 23 октября, прошли первые прения по делу о смертельной аварии с участием вице-спикера петербургского ЗакСа Павла Солтана и его жены. Прокуратура требует отправить обвиняемого в случившемся отправить в колонию на четыре года.

Как передает "Фонтанка" на заседании подсудимый Дмитрий Изотов впервые рассказал свою версию случившегося. Он уверяет, что именно машина Солтана выехала на встречную полосу на дороге Парголово – Огоньки 14 августа прошлого года. Также он сказал, что именно он ехал в сторону Петербурга, хотя в первых показаниях говорил иначе. Дело в том, что во время процесса было установлено, что машина, ехавшая в сторону Северной столицы, оказывается невиновной в ДТП.

Но представители погибшего уверены, что в город ехал именно он. Прокурор версию с движением Солтана в сторону города подтвердил протоколами сотовых соединений и свидетельствами очевидцев.

Обвинение просит четыре года колонии-поселения для обвиняемого, а также удовлетворения гражданского иска от брата вице-спикера и его приемной дочери.

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