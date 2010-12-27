В Ладожском озере пропал молодой рыбак: мужчину ищут вторые сутки

МЧС ищет в воде и на берегу Ладожского озера 28-летнего петербуржца. Юрий Ж. пропал здесь еще ранним утром 29 октября.

Каналу Piter.TV стало известно о спасательной операции, которую проводит в эти часы МЧС Ленинградской области. Спасатели ищут на Ладожском озере пропавшего 28-летнего рыбака. Юрий Ж. 1989 года рождения пропал еще утром 29 октября. По словам родных молодого мужчины, он по каким-то причинам выпал за борт судна во время рыбалки. Родственники надеются, что Юрия Ж. могло прибить к обширному берегу озера. Они просят рыбаков и местных жителей подключиться к поисковой операции.

Известно, что ЧП случилось у населенного пункта Ступицы. По данным Piter.TV, Юрий Ж. выпал за борт судна примерно в 5-6 часов утра. Пока что поиски не дали результатов.