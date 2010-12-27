На Новоорловской гопник кулаками выбил стекла у джипа Range Rover

Бойцы вневедомственной охраны Росгвардии задержали неадекватного хулигана.

В Приморском районе мужчина посреди бела дня набросился на припаркованную иномарку. Чрезвычайное происшествие случилось вчера, 25 апреля, на Новоорловской улице. Как сообщает пресс-служба УВО Росгвардии по Санкт-Петербургу, на 29-летнего неадеквата, который лупил кулаками по джипу Range Rover, пожаловались соседи. Хулиган успел выбить собственными кулаками 2 задних пассажирских стекла и продолжал уродовать машину.

Вскоре странного хулигана задержали. Бойцы вневедомтсвенной охраны Росгвардии доставили его в 86 отдел полиции. Уже установлена личность хозяина автомобиля, теперь задержанному придется оплачивать его ущерб. Судя по всему, 32-летний автолюбитель сможет выставить преступнику немалый счет за ремонт дорогого джипа.

Ранее мы писали, что в Центральном районе Петербурга задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске.