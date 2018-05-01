Автоледи прокатилась по Итальянскому мосту

В интернете появилось видео с бездумным и наглым поступком автоледи.

Накануне, 30 апреля, на сайте "Мегаполис" появилось видео с наглым поступком автоледи от подписчика.

На опубликованных кадрах видео "Мадам прокатилась по Итальянскому мосту" видно, что женщина за рулем белого "Ниссана" с госномером У515РО 178 действительно едет через пешеходный мост. Пешеходам приходится прижиматься к ограждению, чтобы не попасть под колеса едущей машины.

Итальянский мост - это один из небольших пешеходных мостов Санкт-Петербурга через канал Грибоедова. Протяженность мостика около 20 метров, а ширина всего 3 метра.

Видео: Мегаполис

Фото: скриншот видео