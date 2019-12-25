На Ставрополье при задержании полицейский застрелил водителя

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

На Ставрополье полицейский застрелил нарушителя.

ТАСС со ссылкой на следственные органы по Ставропольскому краю сообщают, что в отношении сотрудника МВД возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".

Как удалось установить, в ночь на четверг в городе Лермонтов сотрудники ДПС обратили внимание на подозрительный автомобиль ВАЗ 2114. На неоднократные требования остановиться, водитель пустился в бегство. При задержании оказал ярое сопротивление, и один из полицейских применил табельное оружие. От полученного ранения молодой человек скончался на месте происшествия.

В целях объективного и всестороннего установления всех обстоятельств произошедшего следственный отдел возбудил уголовное дело. СУ СК РФ по Ставропольскому краю

Кроме того, после данного инцидента в полиции начали служебную проверку.

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