В Ставрополе на школьников обвалилась штукатурка

В Гимназии №3 в Ставрополе на школьников упала штукатурка с потолка.
Данный инцидент произошел на втором этаже старого корпуса одной из старейших школ города. Во время перемены на учеников упала с потолка штукатурка. В результате травму бедра получила ученица 8 класса.
Из гимназии девочку отправили в больницу. После оказания помощи она была отправлена домой с родителями. В гимназии ведется расследование обстоятельств произошедшего, учащихся отпустили по домам.
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Фото: пресс-служба администрации Ставрополя
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