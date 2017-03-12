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В Ставрополе на школьников обвалилась штукатурка
Сегодня, 14:19
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В Ставрополе на школьников обвалилась штукатурка

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Одна из учениц с травмой бедра попала в больницу.

В Гимназии №3 в Ставрополе на школьников упала штукатурка с потолка.

Данный инцидент произошел на втором этаже старого корпуса одной из старейших школ города. Во время перемены на учеников упала с потолка штукатурка. В результате травму бедра получила ученица 8 класса. 

Из гимназии девочку отправили в больницу. После оказания помощи она была отправлена домой с родителями. В гимназии ведется расследование обстоятельств произошедшего, учащихся отпустили по домам.

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Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Теги: новости ставрополь, ставропольские новости, упала штукатурка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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