В Волгоградкой области 16-летнетнего подростка убило током на крыше поезда

Трагедия произошла вечером 29 сентября в Волжском Волгоградской области.

В Волжском подросток получил смертельную электротравму на крыше грузового состава.

"Блокнот Волгограда" сообщает, что около 21 часа 29 сентября 16-летний подросток залез на грузовой состав. Произошло соприкосновение парня с токоведущими частями. От электротравм подросток скончался на месте.

Следственными органами Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ организована доследственная проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

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