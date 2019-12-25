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В Волгоградкой области 16-летнетнего подростка убило током на крыше поезда
Сегодня, 13:39
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В Волгоградкой области 16-летнетнего подростка убило током на крыше поезда

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Трагедия произошла вечером 29 сентября в Волжском Волгоградской области.

В Волжском подросток получил смертельную электротравму на крыше грузового состава.

"Блокнот Волгограда" сообщает, что около 21 часа 29 сентября 16-летний подросток залез на грузовой состав. Произошло соприкосновение парня с токоведущими частями. От электротравм подросток скончался на месте.

Следственными органами Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ организована доследственная проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Ранее:В Воркуте в больнице скончалась еще одна несовершеннолетняя жертва наезда 18-летнего водителя

Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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