В Воркуте в больнице скончалась еще одна несовершеннолетняя жертва наезда 18-летнего водителя

На месте ДТП погибла 16-летняя девушка. Водителя задержали, возбуждено уголовное дело.

В Воркуте в больнице скончалась пострадавшая в аварии несовершеннолетняя девушка.

Сегодня утром Piter.TV сообщал подробности аварии, которая произошла накануне вечером в Коми. В поселке Воргашор под Воркутой 18-летний водитель на "Фольксваген Поло" влетел в группу из 4 несовершеннолетних девушек. В результате полученных травм 16-летняя девушка скончалась. Трое девушек 15-16 лет получили травмы различной степени тяжести.

Сейчас стало известно, что в больнице Воркуты скончалась одна из пострадавших. За жизнь еще двоих пострадавших продолжают бороться медики. У них диагностированы многочисленные травмы различной степени тяжести.

Как сообщает ТАСС по факту гибели людей в ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель людей". Агентство со ссылкой на ГИБДД сообщает, что водитель на момент аварии был трезв. По его словам он ехал по населенному пункту со скоростью 60-70 километров в час. Дорога недавно отремонтирована и освещена.

Известно, что 9 подростков гуляло на проезжей части в попутном направлении. Неопытный водитель заметил пешеходов за 15-20 метров и попытался избежать наезда.

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