В Коми в ДТП погибли 3 человека

Еще двое человек пострадали.

В Коми в Печорском районе сегодня днем, 29 октября, в ДТП с двумя легковушками погибли 3 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на УГИБДД региона.

Авария произошла днем на автодороге Кедровый Шор - Печора. На трассе столкнулись автомобили "Фиат" и "Лада". На месте ДТП от полученных травм скончались водитель и пассажир иномарки, также на месте аварии погиб один из пассажиров отечественного авто.

Водитель и женщина-пассажир из "Лады" с травмами различной тяжести госпитализированы в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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