В Коми в ДТП погибли 3 человека

В Коми в Печорском районе сегодня днем, 29 октября, в ДТП с двумя легковушками погибли 3 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на УГИБДД региона.
Авария произошла днем на автодороге Кедровый Шор - Печора. На трассе столкнулись автомобили "Фиат" и "Лада". На месте ДТП от полученных травм скончались водитель и пассажир иномарки, также на месте аварии погиб один из пассажиров отечественного авто.
Водитель и женщина-пассажир из "Лады" с травмами различной тяжести госпитализированы в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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Фото:pixabay
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