Под Воркутой 18-летний парень сбил 4 несовершеннолетних девушек

В Коми 18-летней водитель совершил наезд на группу девушек.
ТАСС со ссылкой на региональное ГИБДД сообщает, что накануне вечером 30 сентября в поселке Воргашор под Воркутой 18-летний водитель на "Фольксваген Поло" влетел в группу из 4 несовершеннолетних девушек. В результате полученных травм 16-летняя девушка скончалась. Трое девушек 15-16 лет получили травмы различной степени тяжести.
Все причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Сейчас уже установлено, что девушки шли по проезжей части. Водителя отправили на медицинское освидетельствование.
Ранее:На Урале мужчина забил кочергой двух котов и получил 3,5 года строгого режима
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все