Под Воркутой 18-летний парень сбил 4 несовершеннолетних девушек

Одна из пострадавших от полученных травм скончалась, трое с травмами в больнице.

В Коми 18-летней водитель совершил наезд на группу девушек.

ТАСС со ссылкой на региональное ГИБДД сообщает, что накануне вечером 30 сентября в поселке Воргашор под Воркутой 18-летний водитель на "Фольксваген Поло" влетел в группу из 4 несовершеннолетних девушек. В результате полученных травм 16-летняя девушка скончалась. Трое девушек 15-16 лет получили травмы различной степени тяжести.

Все причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Сейчас уже установлено, что девушки шли по проезжей части. Водителя отправили на медицинское освидетельствование.

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