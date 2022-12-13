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В пятницу на проспекте Энгельса нашли труп подростка
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В пятницу на проспекте Энгельса нашли труп подростка

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Молодой человек учился на втором курсе Автомобильного колледжа.

Накануне вечером, 13 января, на проспекте Энгельса в доме № 128 нашли мертвого юношу. Насильственных следов смерти на его теле не обнаружили. 

По информации Piter.tv, 17-летний подросток учился на втором курсе Автомобильного колледжа.  Он воспитывался в полной и благополучной семье. На учете в ОДН не состоял. 

Добавим, что через 10 дней молодой человек мог бы отмечать свой 18 день рождения. 

Труп направили  в морг. Устанавливается причина смерти.

Ранее на Piter.tv: по факту распространения детского порно в Пушкинском районе возбудили уголовное дело.

Фото: Piter.tv

Теги: погиб подросток, проспект энгельса, студент автомобильного колледжа
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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