В пятницу на проспекте Энгельса нашли труп подростка

Молодой человек учился на втором курсе Автомобильного колледжа.

Накануне вечером, 13 января, на проспекте Энгельса в доме № 128 нашли мертвого юношу. Насильственных следов смерти на его теле не обнаружили.

По информации Piter.tv, 17-летний подросток учился на втором курсе Автомобильного колледжа. Он воспитывался в полной и благополучной семье. На учете в ОДН не состоял.

Добавим, что через 10 дней молодой человек мог бы отмечать свой 18 день рождения.

Труп направили в морг. Устанавливается причина смерти.

Ранее на Piter.tv: по факту распространения детского порно в Пушкинском районе возбудили уголовное дело.

Фото: Piter.tv