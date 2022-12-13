По факту распространения детского порно в Пушкинском районе возбудили уголовное дело

По предварительным данным, архив шокирующих материалов при помощи мессенджера создал школьный учитель.

Представители ГСУ СК РФ по Петербургу возбудили уголовное дело по факту распространения детской порнографии через мессенджер. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что злоумышленник находился на территории Пушкинского района. Он хранил в своём профиле множественные фото и видео-материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних в целях распространения.

Напомним, что в создании порно-архива заподозрили учителя из школы Пушкинского района. Мужчина с сентября 2022 года работал звукорежиссером и вёл фотокружок для учеников. Есть вероятность, что одной из пострадавших от действий подозреваемого стала ученица 6-го класса.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти женщина обвинила 50-летнего знакомого в совращении 14-летней племянницы.

Фото: Piter.TV