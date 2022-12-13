В Ленобласти женщина обвинила 50-летнего знакомого в совращении 14-летней племянницы

В 1995 году мужчина был осужден и проходил лечение в психиатрической больнице.

В Ленинградской области женщина обвинила 50-летнего знакомого в совращении своей 14-летней племянницы. Об этом стало известно Piter.tv.

По информации обратившейся, мужчина на протяжении двух лет неоднократно вступал в интимную связь с её племянницей в своём доме в Ломоносовском районе Ленобласти. Подозреваемый был задержан по горячим следам. В 1995 году мужчина был осужден и проходил лечение в психиатрической больнице.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv