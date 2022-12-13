В Ленобласти женщина обвинила 50-летнего знакомого в совращении 14-летней племянницы

В Ленинградской области женщина обвинила 50-летнего знакомого в совращении своей 14-летней племянницы. Об этом стало известно Piter.tv.
По информации обратившейся, мужчина на протяжении двух лет неоднократно вступал в интимную связь с её племянницей в своём доме в Ломоносовском районе Ленобласти. Подозреваемый был задержан по горячим следам. В 1995 году мужчина был осужден и проходил лечение в психиатрической больнице.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Piter.tv: 22-летний мигрант подозревается в изнасиловании соотечественницы на улице Смолячкова.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все