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В Ленобласти женщина обвинила 50-летнего знакомого в совращении 14-летней племянницы
Сегодня, 8:09
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти женщина обвинила 50-летнего знакомого в совращении 14-летней племянницы

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В 1995 году мужчина был осужден и проходил лечение в психиатрической больнице.

В Ленинградской области женщина обвинила 50-летнего знакомого в совращении своей 14-летней племянницы. Об этом стало известно Piter.tv.

По информации обратившейся, мужчина на протяжении двух лет неоднократно вступал в интимную связь с её племянницей в своём доме в Ломоносовском районе Ленобласти. Подозреваемый был задержан по горячим следам. В 1995 году мужчина был осужден и проходил лечение в психиатрической больнице.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: 22-летний мигрант подозревается в изнасиловании соотечественницы на улице Смолячкова.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, насилие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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