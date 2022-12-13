22-летний иностранец подозревается в изнасиловании соотечественницы на улице Смолячкова

Свидетель утверждает, что к женщине была применена физическая сила.

Утром среды, 11 января, в экстренные службы поступило сообщение от гражданина республики Узбекистан о том, что в отношении его знакомой были совершены насильственные действия сексуального характера с применением физической силы. Об этом стало известно Piter.TV.

Полиция задержала подозреваемого "по горячим следам" примерно в 9:00. Им оказался 22-летний неработающий гражданин Узбекистана, который примерно в 06:30, применив физическую силу, изнасиловал свою 31-летнюю соотечественницу. Пострадавшая написала заявление.

Подозреваемый задержан, в отношении него составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV