22-летний иностранец подозревается в изнасиловании соотечественницы на улице Смолячкова

Утром среды, 11 января, в экстренные службы поступило сообщение от гражданина республики Узбекистан о том, что в отношении его знакомой были совершены насильственные действия сексуального характера с применением физической силы. Об этом стало известно Piter.TV.
Полиция задержала подозреваемого "по горячим следам" примерно в 9:00. Им оказался 22-летний неработающий гражданин Узбекистана, который примерно в 06:30, применив физическую силу, изнасиловал свою 31-летнюю соотечественницу. Пострадавшая написала заявление.
Подозреваемый задержан, в отношении него составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: Piter.TV
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