В Котласе воспитатели унизили мальчиков, насильно переодев в платья

Подобным образом воспитатели наказали ребят за баловство.

В Котласе Архангельской области воспитатели детсада переодевали мальчиков в платья.

Мать одного мальчика, воспитанника детского сада "Родничок"в Котласе, пожаловалась на воспитателей своего ребенка в прокуратуру и отдел образования города. По словам женщины, ее сына и еще другого мальчика за плохое поведение привели в младшую группу, где насильно переодели в детские платья. После этого привели мальчиков в платьях в свою группу, где другие дети смеялись над ними.

О "воспитательных" мерах знали другие педагоги и заведующая детского дошкольного учреждения. В прокуратуре ответили, что воспитатели уже понесли дисциплинарное наказание.

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Фото:Piter.TV