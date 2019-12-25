В Крыму отчим и несовершеннолетний брат 6 лет насиловали 10-летнюю девочку

Насилие открылось. когда ребенок рассказал о происходящим родственникам. Хотя девочка рассказала, что пыталась рассказать матери о происходящем, женщина этот факт отрицает.

В Крыму расследуются уголовное дело о многолетнем сексуальном насилии над маленькой девочкой отчимом и братом.

Региональные следственные органы по Республике Крым сообщили чудовищные подробности семейного сексуального насилия. Некоторое время назад 10-летняя девочка приехала в гости к тете и крестному и рассказала родственникам шокирующие подробности ее жизни дома. Родственники сообщили в правоохранительные органы.

На данный момент известно, что в период с 2014 года по 2020 год отчим девочки и ее старший 15-летний брат регулярно совершали с ней действия сексуального характера и изнасилования, держа ребенка в страхе. Девочка рассказала, что пыталась рассказать матери о происходящем, но та этот факт категорически отрицает.

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении работников социальной службы. Семья долгое время состояла на учете как неблагополучная. В 2019 году семью досрочно с учета сняли, хотя, имея 4х детей, родители не были трудоустроены и периодически злоупотребляли алкоголем.

Несмотря на это, должностными лицами социального центра не проводились должные профилактические мероприятия с семьей, что способствовало совершению на протяжении длительного времени особо тяжких преступлений в отношении ребенка. СУ СК РФ по Республике Крым

В настоящее время девочка живет у родственников. Младшие мальчики из этой семьи 2008 и 2012 годов рождения - изъяты из семьи и помещены в реабилитационный центр.

Расследование уголовных дел продолжается.

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